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﻿南韓積極推進中美韓會談

2017-08-17 列印
　　韓國容許美軍在星洲郡部署薩德防禦系統，導致中韓關係急劇惡化。韓國傳媒引述外交消息報道，總統文在寅上月在德國柏林與國家主席習近平會面時，向中方提議舉行中美韓三國會談討論部署薩德問題，同時確認該系統作用只是防禦北韓，並非針對中國；惟習近平未有直接回應該提議。報道又稱，青瓦台國家安保室室長鄭義溶月前曾秘密訪華，會見中方高層官員，可能與中方商討推進三方對話、中韓首腦會談事宜。
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