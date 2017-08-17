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﻿埃及發現二千年古墓 2,000-year-old tombs discovered in Egypt

2017-08-17 列印
  Archaeologists have discovered three tombs that date back around 2,000 years in southern Egypt.BBC



  考古學家在埃及南部發現三個古墓，其年代可回溯至約二千年前。英國廣播公司
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