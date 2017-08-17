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﻿「毒蛋」陰霾 比利時巨型炒蛋節超冷清！

2017-08-17 列印
        荷蘭雞蛋出口受除害劑氟蟲腈污染問題波及歐洲多國，比利時亦是受影響國家之一，在「毒蛋」陰霾下，比國東部城鎮馬爾美地一年一度傳統節慶「巨型炒蛋節」亦受影響，造訪當地的遊客由去年七千人，急挫至今年只有一千人，主辦單位相信，與近期當地證實有入口受污染荷蘭雞蛋有關。巨型炒蛋節每年都出動大批廚師，合力將一萬隻雞蛋打發成的蛋液，放入一個直徑達四米的巨型平底鑊做成煙肉雜菜炒蛋，分給到訪遊客享用。
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