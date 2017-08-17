 Advertisement
  • 2017年8月17日 星期四
  • 33º
  • 61%
熱門： 林子健興德洗頭水反東北發展消委會

日報新聞 > 國際

﻿荷蘭駙馬咖啡店 邂逅大馬公主

2017-08-17 列印
　　荷蘭男子丹尼斯三年前在新加坡球隊擔任市場經理時，在咖啡店邂逅來自馬來西亞的阿米娜，丹尼斯對她一見鍾情，於是展開猛烈追求攻勢，直至阿米娜答應成為其女友，二人交往一段時間後，阿米娜方告知丹尼斯她是馬來西亞柔佛州公主，而他亦為女友改為信奉伊斯蘭教，並學習馬來語。二人周一修成正果，丹尼斯在柔佛州以傳統皇室婚禮儀式迎娶阿米娜，婚禮有多達一千二百名賓客出席，除柔佛皇室成員、新郎親友外，更包括馬來西亞首相納吉布、新加坡副總理張志賢、汶萊首相、各國使節等。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd