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﻿日皇退位或提前至年底公佈

2017-08-18 列印
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　　日本國會六月通過天皇退位特例法，日皇明仁將在二○二○年六月前退位，當地傳媒報道，首相安倍晉三或在明年十二月前解散眾院舉行大選，宮內廳擔心退位日程或受政局左右，明仁（見圖）或提前決定退位安排。

　　日本傳媒報道，為減少新天皇即位、改元影響民生政局，現時集中考慮日皇明年十二月或二○一九年三月退位兩個方案，政府與宮內廳原計劃，在確定明仁退位日期後，提前半年前對外公佈。

　　鑑於安倍晉三或借助新天皇登基、改元的喜慶氛圍，將為政府施政創造有利條件，在明年十二月前解散眾院舉行大選；消息指，宮內廳擔心退位準備工作或受政局左右，宮內廳與皇室會議商討後，或提前至今年內提出日皇退位日程。
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