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﻿巴西迷你單位僅售24.5萬易「上車」

2017-08-18 列印
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        巴西一間建築公司宣佈，將在聖保羅市維拉布埃格區興建一幢住宅大廈，大廈共有一百一十個單位，當局大部份是面積只有十平方米的「蚊型」單位，亦有面積為七十七平方米的大單位，其中最平單位售價為九萬九千雷亞爾（約二十四萬五千港元）。雖然單位面積細小，但建築公司特意在大廈內設立多功能廚房、單車庫等住戶共享設施，大樓亦設有訪客接待區、酒吧、管理室、健身房、生物識別保安系統等。

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