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﻿真子公主明秋做人妻

2017-08-18 列印
　　日皇明仁長孫女、秋篠宮文仁親王長女真子公主，早前因九州北部豪雨成災，延遲宣佈訂婚。日本傳媒報道，鑑於豪雨災情已過去一個半月，災區亦展開重建工作，宮內廳向真子與男朋友小室圭建議訂婚日期，經日皇伉儷、秋篠宮夫婦等人協調後，真子與小室於下月三日訂婚，預計結婚禮或在明年秋天舉行。真子明天會隨同文仁親王私人訪問匈牙利，今次或為父女二人最後一次海外旅行。
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