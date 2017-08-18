真子公主明秋做人妻
官斥煽惑學生違法無悔意 暴力奪場三子判囚
香港眾志秘書長黃之鋒、主席羅冠聰及學聯前秘書長周永康三年前衝擊政總「公民廣場」，揭開佔中序幕。上訴庭昨天裁定律政司覆核刑期得直，指本案是涉及暴力的大規模及嚴重非法集結，判刑須以儆效尤，無論自詡動機或原...
2017-08-18
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女子遊麗江遭毆打毀容 六被告罪成判監
一名廣東女子去年與友人光顧雲南麗江古城一食肆時，與另一批食客發生口角，該名女子更被對方毆打至毀容，麗江法院昨定案中六名被告尋釁滋事、故意傷害罪名成立，判處監禁一年至三年六個月不等，各人當庭均表示不提上...
2017-08-18
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恐襲兇徒藏匿餐廳 巴塞隆拿車撞人群33死傷
西班牙巴塞隆拿市中心發生車撞人群事件，警方指事件屬於恐襲，最少一死亡，三十二受傷，當中十人重傷。慘劇發生後，疑有一名槍手進入一間餐廳匿藏。 當地傳媒報道，事發地點為加泰羅尼亞廣場附近的著名旅遊景點蘭布...
2017-08-18
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屋苑錄首置客議價承接
據星島地產網報道，二手再錄首置客市價承接個案，利嘉閣助理分區經理黃永全稱，元朗翹翠峰1座低層G室，面積約822方呎，採三房設計，經議價後以758萬元獲首置客承接，呎價約9221元。據悉，原業主在200...
2017-08-18
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商界不滿特朗普 杜指挫274點 失守兩萬二
美國股市表現下滑，杜指曾挫147點，再度失守22000點關口，主要受沃爾瑪和思科系統發表季度業績後股價下跌所拖累。美匯指數則先跌後回升，日圓匯價到美市早段兌美元升幅收窄，報109.72兌1美元。美匯指數略為回升，曾升至94.08點。 美國總統特朗普在維珍尼亞州種族暴力事件中，沒有集中譴責白人至上主義者，引發各界不滿，不少商界行政總裁退出諮詢機構，而特朗普宣佈正式解散製造業委員會與策略與政策論壇。在特朗普施政愈趨艱難的憂慮下，美股下滑，杜瓊斯工業平均指數收市報21750點，跌274點；納斯達克指數收報6221點，跌123點。滙控（005）美國預託證價格報73.89港元...
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德甲開鑼 強仁奪「利」
拜仁慕尼黑今夏熱身賽表現平平，幸今晚德甲開鑼戰前重上正軌，力壓多蒙特奪德國超級盃振士氣。主帥安察洛堤矢言今仗不勝無歸，主場勢宰有多名主力出走的利華古遜！ （now670台、Fox Sports Pla...
2017-08-18
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無線享樂 藍牙喇叭新主義
藍牙喇叭設計花款多多，加上近年藍牙傳輸規格提升，音質不再大打折扣，令藍牙喇叭成為家中裝飾與功能並重的小物。近期更有廠商在外形與用途方面作出了不少嘗試，既有復古的結他AMP造型，亦見可配合平板或遊戲主機...
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《貪狼》好激 皮帶虐打 用煙灼背 蔡潔首玩SM好大陰影
暑期壓軸猛片《殺破狼·貪狼》將於下周(25日)強勢上映。全男班打戲中，靚女主角蔡潔（Jacky）都有另類「動作戲」。在新片飾演泰國紅燈區妓女嘅Jacky，其中一場被警察盧惠光凌辱，Jacky被對方以皮...
2017-08-18
- 新劇慘被吳海虐打 陳炳銓冇同李佳芯備案
- 鄭融（Stephanie）重返娘家獲重用，公司更搞搞新意思，安排她和連詩雅（Shiga）合體，將於9月9日及10日假旺角麥花臣場館舉行《SS 2017 LIVE》演唱會。由籌備到綵排，呢對「連融」組合竟然堅合拍，仲意外地成為閨密。工作、家庭、男人經無所不談。鄭融笑說：「我哋各取所長，好似我唔會晒腿；佢唔會騷胸一樣。」Shiga點頭附和：「我哋二合為一發揮合作精神，就好似一家人咁同心合力去做好一件事咁，咁樣自然會加添火花。」
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社論——「違法達義」遺害極深
香港眾志秘書長黃之鋒等人衝擊政總「公民廣場」，被判社會服務令，律政司不服判刑太輕，提出上訴，上訴庭昨改判各人入獄，引起公眾議論，部份意見情緒化，無視法理，不應鼓勵。反而，上訴庭的判詞振聾發聵，指出有人鼓吹「違法達義」歪風，引導不少年輕人破壞秩序，結果要付出沉重代價。 早前反東北示威者衝擊立法會一案，十三名被告被改判入獄，社會上有人不滿對被告人作「第二次」處罰，相信黃之鋒等人被改判囚，也會引起類似批評。實情是否如此，答案是否定的，法庭清楚表明，在覆核過程中，考慮各被告接受了社會服務令，改判囚時，前一案各被告獲扣減兩個月刑期，而後一案被告獲扣減一個月刑期，故此「第二次處罰」指控...
2017-08-18
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田泰安靠輕磅打天下
上季成績在騎師龍虎榜上排第五的田泰安，暑期前往日本客串了三個星期後，前日由毛里裘斯返港，昨晨正式復課，期間替何良和姚本輝馬房操馬，然後再前往停機坪，跟在場練馬師打交道。田泰安表示今季將一如過往，維持自...
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