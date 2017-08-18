﻿教堂「指向天堂的手」

美國一間教堂的尖頂，日前出現一個金光閃閃物體。工人周三出動起重機將一個雕塑，吊到密西西比州吉布森港第一長老教堂的尖頂，再由工人加固。該個雕塑名為「指向天堂的手」高十呎四吋、重達二百磅，單是，單是豎起天的食指已長四呎，它是由維珍尼亞州藝術家用二十四塊標準厚度鐵片、來自德國的金葉製成，在陽光下閃閃生輝。