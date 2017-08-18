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﻿泳客抱起合照 「玩死」小海豚

2017-08-18 列印
　　一條年幼雌性海豚上周五意外闖入西班牙南部灘莫哈卡爾一個海灘，數百名泳客蜂湧包圍牠，爭相與其合照，更有人伸手撫摸牠，甚至將小海豚抱離水面。有圍觀者發現小海豚狀況急轉直下，立即致電動物保護組織，並自發勸籲其他泳客給予小海豚空間。組織人員接報後十五分鐘趕抵現場，惟小海豚疑因承受巨大壓力，加上有兒童撫摸牠時意外遮蓋其噴氣孔，導致小海豚因肺部及心臟衰竭死亡。組織估計，小海豚是與媽媽失散或生病而誤闖海灘。
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