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﻿公路「注意貓咪」！名古屋提醒駕駛者

2017-08-19 列印
        日本中部名古屋市連接周邊地區的高速公路，近日不論公路資訊板、巡邏車電子顯示板均顯示「注意貓咪」、「正捕捉貓咪」字句。名古屋高速公路公社表示，去年在路上發現一百七十具動物屍體，當中逾半是貓。

  而今年首七個月亦回收三十具貓遺體，不少駕駛者為閃避誤闖公路的喵星人而釀成意外，故公社由八年前起，每逢夏季均會提醒司機注意貓咪，亦會每周捕貓一次。獸醫稱，流浪貓寶寶多在春天出生，夏天長大後容易誤闖高速公路。
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