﻿腐屍味四散 三株屍花首次一起綻放

正當牙買加閃電保特證實因傷休養三個月，無法替愛隊曼聯出戰慈善賽之際，紅魔陣中原來已有三位「閃電俠」。前鋒盧卡古、左翼拉舒福特和中場保羅普巴身型魁梧，但速度絕不輸蝕，齊躋身英超首輪衝刺最快的前四名，今晚聯賽勢合力作客撕破史雲斯防線。 （now621台、LeSports HK App今晚7:30直播） 保特周四證實大腿肌肉撕裂要休養三個月，下個月無法代表曼聯傳奇隊對巴塞隆拿傳奇隊的慈善賽。幸而，紅魔陣中已有三位「閃電俠」候命，據網站數據，盧卡古和保羅普巴以每小時三十四點五公里成為英超首輪衝刺最快的球員，拉舒福特亦排第四。 上場梅開二度的盧卡古更大讚獻上助攻的拉舒福特，豪...

2017-08-19