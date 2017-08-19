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﻿腐屍味四散 三株屍花首次一起綻放

2017-08-19 列印
　　美國首都華盛頓國家植物園首次有三株屍花同時綻放，吸引大批遊客爭睹奇景。屍花又名巨花魔芋，每株可長到七尺高，國家植物園現時栽種有多株屍花，卻是首度出現三花齊放，屍花周四開花，預計下周二凋謝。植物園為讓遊客親身體驗屍花有如腐屍的臭味，特意將延長開館時間至晚上十時，亦同時架設攝影機，讓網民隨時看到開花盛況。
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