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﻿菲撞美艦七死案 正副艦長撤職

2017-08-19 列印
　　美國神盾級導彈驅逐艦菲茨傑拉德號（見圖），六月在日本海與一艘菲律賓貨輪相撞，導致艦身嚴重受損，七名海軍殉職。當局仔細調查意外成因後，認定艦長、大副、總軍士三名高層須承擔責任，軍方決定免除三人艦上職務，另有逾十名水兵會接受紀律處分。

　　海軍副行動首長莫蘭周四表示，事件令菲茨傑拉德號所屬第七艦隊對該艦艦長、大副、總軍士信心盡失，質疑三人是否俱備領導能力，遂決定免除他們於該艦上職務。

　　他又表示，於艦上另有逾十名水兵員犯下嚴重錯誤，包括在艦橋當值水兵欠缺警覺性，未有避免兩船相撞；事發後部份水兵未有危機意識，船艙急速入水。

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