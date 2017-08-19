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﻿美日重申以外交解決朝核危機

2017-08-19 列印
　　朝鮮半島局勢稍為降溫，美國國務卿蒂勒森、國防部長馬蒂與日本新任外相河野太郎、防衞相小野寺五典會面時重申，外交手段仍是解決半島核危機優先選項，惟美方不會排除採取軍事行動應對北韓威脅的可能性。馬蒂斯強調，美方與盟國緊密合作監視平壤當局舉動，倘若朝方作出敵對行動，將招致強大軍事後果、美國與盟友亦會一一擊落朝方導彈。小野寺五典強調，若日本遭受攻擊，日方會啟動所有資源防禦導彈、保衞國土，日方亦會與美方保持密切溝通。
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