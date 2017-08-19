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﻿菲緝毒行動擊斃25疑犯

2017-08-19 列印
　　菲律賓警方周三、四在首都馬尼拉市多個同時突擊展開四十項緝毒行動，其間與雙方駁火，警員擊斃十四名疑似毒犯、十一名懷疑械搶犯。行動中警方亦拘捕七十名懷疑毒犯。總統杜特爾特昨日讚揚警方行動，並回應反擊人組織指控他濫殺罪犯；他批評，人權組織只捍衞毒販人權，卻不保護毒品受害者人權。 自去年六月就任總統以來大力打擊毒品、犯罪。警方至今已拘捕九萬六千名懷疑毒犯、罪犯，擊斃逾三千人。
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