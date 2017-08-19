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﻿印度購六架阿帕奇直升機

2017-08-19 列印
　　中印兩國於洞朗地區持續對峙之際，印度傳媒報道，印度國防部日前決定斥資四百一十六億八千萬盧比（約五十億八千四百萬港元），向美國波音公司購入六架阿帕奇攻擊直升機。印度空軍二○一五年已採購二十二架阿帕奇，而新訂購六架直升機，攻擊力會較之前訂購機種強；另外，印度國防部日前向政府緊急尋求追加二千億盧比（約二百四十四億港元），作為軍隊現代化建設、日常運作開支。
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