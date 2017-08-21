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﻿西班牙警瓦解連環恐襲組織

2017-08-21 列印
　　西班牙警方繼續調查巴塞隆拿、坎布里爾斯連環恐襲案，並追捕三名在逃疑犯，內政大臣索伊多表示，相信當局已瓦解策劃恐襲的小型恐怖組織。

　　索伊多指，涉案恐怖組織有十二名成員，四人已落網、五人在坎布里爾斯被警員擊斃，目前仍有三人在逃，除駕車衝撞人群的阿布亞科卜外，另包括伊斯蘭教士薩蒂、優素福；警方相信，薩蒂或在案發前兩天已逃往摩洛哥。

　　當地傳媒報道，該組織原計劃向以汽車炸彈襲擊聖家族大教堂，惟測試炸彈時失敗，引發爆炸造成最少三人死亡。事發後決定分散為兩次襲擊，包括蘭布拉大道撞車恐襲、警方及時搗破的坎布里爾斯襲擊。
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