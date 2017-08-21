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﻿太平洋尋獲日軍擊沉美巡洋艦

2017-08-21 列印
　　微軟集團共同創辨人保羅艾倫領導的搜索隊伍，在太平洋海底尋獲二次大戰末期遭日軍潛艇擊沉的美國海軍巡洋艦印第安納波利斯號殘骸（見圖）。但團隊應當局要求，保密發現殘骸確實位置。印第安納波利斯號一九四五年七月負責從三藩市秘密運送原子彈零件到馬里亞納群島的天寧島，在北太平洋返航途中，遭一艘日本潛艇發射魚雷擊沉，船上一千一百九十六名船員中，約八百人趕在沉沒前棄船逃出，但最終三百一十六人獲救，事件堪稱美國海軍史上最大災難。
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