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﻿伊拉克誓奪IS最後據點

2017-08-21 列印
　　伊拉克總理阿巴迪昨凌晨宣佈，軍方展開收復北部重鎮泰勒阿費爾行動，誓從極端組織伊斯蘭國手上奪回城鎮控制權。他強調，武裝份子除戰死和投降外，別無第三選擇。泰勒阿費爾是伊斯蘭國在伊拉克北部重要據點，亦是組織物資補給站。由四月至今已有五萬名難民由泰勒阿費爾逃亡到庫爾德族地區。人道救援組織預料，收復行動會觸發新一輪逃亡潮，擔心當地會出現嚴重人道危機。泰勒阿費爾位於摩蘇爾以西七十公里，是尼尼微省內伊斯蘭國最後一處據點。
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