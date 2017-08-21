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﻿英男被控在芝加哥殺人 British man charged with Chicago murder

2017-08-21 列印
　　An Oxford University employee has been charged with murdering a 26-year-old in Chicago. A hair stylist was found with more than 40 stab wounds on 27 July.BBC

　　一個牛津大學僱員被控在芝加哥謀殺一個二十六歲青年。七月二十七日，一名髮型師被發現身中四十多刀。英國廣播公司
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