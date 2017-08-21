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﻿天價古董跑車 雅士頓馬田DBR1盛惠1.7億

2017-08-21 列印
        一輛極度罕有的雅士頓馬田跑車，上周五在美國加州一場拍賣會內，以二千二百五十五萬美元（約一億七千五百八十九萬港元）成交，締造英國製汽車最高拍賣成交價紀錄。DBR1跑車被籲為雅士頓馬田史上最重要車款，而該輛藍綠色DBR1，不但是首批出廠的五輛DBR1之一，亦是唯一一輛在市場公開拍賣，故收藏價值高。據悉，買家是透過電話出價投得，他更要求拍賣行對其身份保密。
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