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﻿英女皇無意讓查理斯攝政

2017-08-21 列印
  英女皇伊利沙伯二世雖年屆九十一高齡，但無退位之意，早前英國傳媒報道，女皇計劃在四年後退休，由皇儲查理斯擔任攝政王處理公務。但另一當地傳媒昨引述皇室消息指，女皇從未打算實施攝政法案，她將會履行二十一歲生日時的誓言，終身忠於皇室公務。消息又稱，女皇雖無攝政安排，但皇室成員可替其分擔更多公務。英國之前一次出現攝政王是一八一一年至一八二○年，當時喬治三世因病無法履行國王職務，由其皇儲喬治攝政。
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