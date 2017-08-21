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﻿巴基斯坦為普福修女舉行國葬

2017-08-21 列印
　　被喻為「巴基斯坦德蘭修女」、畢生致力協助巴國打擊痲瘋病的德國修女普福本月十日逝世，終年八十七歲，鑑於普福修女貢獻良多，該國人民齊心哀悼，即使巴基斯坦主要信仰是伊斯蘭教，當地政府前日首次為外籍基督教徒舉行國葬，總統侯賽因、數以百計民眾，齊集喀拉蚩聖派屈克大教堂出席國葬，向普福修女作最後致敬。總理阿巴斯早前曾表示，普福雖然生於德國，但心繫在巴基斯坦。
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