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﻿激罕！人類史上首張日全食照片

2017-08-21 列印
  相隔近一個世紀，美國今日中午將上演跨越各州的日全食天文奇景，全美出現「追日」熱潮。而紐約大都會藝術博物館日前亦公開史上首張日全食照片，該輯一套七張的日食照片，於一八五四年由費城攝影師兄弟拍攝，它幾乎清楚完整記錄初虧至復圓整個日食經過。據悉，拍攝該輯相片時，攝影技術僅誕生十五年，而該對兄弟已解決拍攝時光線不足問題，令相片可流傳至今，可惜該輯相片原為八張，但其中一張已失傳。
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