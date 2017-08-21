﻿激罕！人類史上首張日全食照片

紐西蘭練馬師蘇保羅（下）過往在季初階段作風緩進，通常馬季開鑼後的幾次賽事出馬都寥寥可數，要到賽事大約進行了一個月之後，所派遣的參賽馬匹數目才會增加，並且逐步開始搏殺。不過，蘇保羅日前接受訪問卻透露，今季可能提早至第三個賽馬日便發動攻勢。 自上月內圈跑道重開之後，蘇保羅除了有一個周末曾到新加坡探朋友外，其餘時間差不多天天露面督操，動態相當積極，練者解釋說：「我向來都在七月尾便回港工作，今年也不例外，而且馬房更換了副練，即使新任的魯柏軒經驗特別豐富，畢竟初到我馬房，為了確保工作順暢，我難免較以往更着緊，但目前看來一切順利，廄內馬匹的操練情況令人感到滿意。」 廄內質新馬進度理想 ...

2017-08-21