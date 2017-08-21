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﻿英「橡皮小姐」 縮入60cm高膠桶

2017-08-21 列印
　　二十二歲英國女子斯蒂芬雖然身高有一百六十二厘米，但天生懂得軟骨功，自小便喜歡躲在衣櫃、洗衣籃內嚇家人和朋友；五年前得悉一套電影招募軟骨功的演員，遂前往試鏡，希望在大眾面前展現其獨特本領；當時斯蒂芬看見現場擺放一個高六十厘米、直徑四十五厘米的透明塑膠桶，一度質疑自己能否克服它，最終她不但挑戰成功，贏得電影演出機會，更獲得「橡皮小姐」稱號。
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