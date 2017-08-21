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﻿東京旋轉木馬110歲了！

2017-08-21 列印
 旋轉木馬是不少兒童最愛的機動遊戲，而日本東京練馬區主題樂園「豐島園」內的旋轉木馬，已有一百一十年歷史，遊戲上除了木馬、馬車外，更有難得一見的木豬。該座名為「CAROUSEL EL DORADO」一九○七由德意志帝國一間公司生產，遊戲內每一隻馬、豬、馬車及裝飾品等均是由手工雕刻而成，它之後飄洋過海輾轉到達美國紐約，在當地運作半世紀後，由日本一間公司購入，並在東京落地生根；日本機械學會認定它是「機械遺產」。
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