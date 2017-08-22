﻿意官員為殺死珍稀熊辯護 Italy official defends killing rare bear

上訴庭上周就「東北十三子」及「雙學三子」的案件判決即時入獄，引起其支持者指控為「政治迫害」，並於周日發起遊行聲援。案件判詞已清楚顯示，被告是因犯法被判囚，誣蔑法庭基於政治考慮作裁決，只會損害香港司法制度。 法治精神是香港核心價值，不能因政治攻擊而動搖。上訴庭處理十三名反對新界東北發展及「雙學三子」衝擊政府總部東翼前地廣場兩宗案件，上訴庭被指為「政治迫害」和「雙重判刑」，這些罔顧事實的批評，無疑是「明屈」。 對法院判決不滿，可以根據現有機制上訴，不應將香港整個司法制度拉入政治漩渦。律師會及大律師公會日前已發出的聯合聲明，指出無跡象顯示上訴庭的判決是基於法理及法律以外因素，有關...

2017-08-22