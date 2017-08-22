 Advertisement
  • 2017年8月22日 星期二
  • 28º
  • 85%
熱門： 雙學三子天鴿興德違法達義ching chong

日報新聞 > 國際

﻿意官員為殺死珍稀熊辯護 Italy official defends killing rare bear

2017-08-22 列印
　　An Italian provincial governor has defended the killing of a rare female brown bear in the Alps, saying it was a threat to humans.BBC



　　意大利一名省長為護林員在阿爾卑斯山殺死一頭稀有的雌性棕熊辯護，指牠對人類造成威脅。

英國廣播公司
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd