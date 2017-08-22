﻿意官員為殺死珍稀熊辯護 Italy official defends killing rare bear

意大利一名省長為護林員在阿爾卑斯山殺死一頭稀有的雌性棕熊辯護，指牠對人類造成威脅。
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為慶祝中銀香港成立一百周年，中銀香港正籌備推出「中銀香港百年行慶紀念鈔」，有傳推出日期為下月二十四日，屆時勢必掀起炒風！有錢幣收藏家估計，單張紀念鈔售價約四百元，首日可炒貴一百元，若編號有兩個吉利的「...
2017-08-22
中印軍隊持續在洞朗地區對峙，兩軍日前又在拉達克地區班公湖互擲石塊，印度總統科溫德（見圖車上前右）、陸軍參謀長近日先後視察拉達克地區。內地學者指，中印邊防人員經常在拉達克地區發生衝突，印方近日頻繁到訪該區，目的是對外宣示強硬姿態。 印度傳媒報道，陸軍參謀長拉瓦特周日起連續三視察東拉達克地區防衞情況，並與駐守當地部隊高層商討應對中國軍隊部署，又到哨站慰問士兵。 總統科溫德昨日訪該地區，並與拉瓦特一同出席向當地軍人頒授獎章。今次是科溫德就任總統後首次視察地方邦，亦是七年來再次有總統到該地區視察。 中國指為製造輿論 海國際問題研究院研究員趙干城指，中印邊防人員經常在拉達克地...
2017-08-22
美軍艦艇第二度在太平洋與商船碰撞。隸屬海軍第七艦隊的導彈驅逐艦麥凱恩號，昨清晨在馬六甲海峽附近與一艘運油輪相撞，麥凱恩號船身損毀，艦上五名船員受傷、十人失蹤，美國、新加坡、馬來西亞軍方事後派出飛機、艦隻搜索失蹤美軍。 麥凱恩號駛往新加坡例行性訪問，昨清晨五時二十四分在新加坡東部海域、在馬六甲海峽附近，與從台灣運載約一萬二千公噸燃料油至新加坡的利比里亞運油輪ALNIC MC相撞，麥凱恩號左舷側損毀，艦上五名船員受傷、十人失蹤，意外未有影響艦隻動力系統，可依靠自行駛往新加坡；ALNIC MC則未有洩漏燃油。 第七艦隊事後派出兩棲突擊艦美利堅號、魚鷹運輸機、海鷹直升機到...
2017-08-22
何文田豪宅市場於8月炎炎夏日冰封，交投淡靜，由上月全月的11宗成交，跌至本月中的2宗。大部份二手業主惜售企硬，買家睇樓後大多維持觀望，雙方拉鋸。當中半山壹號及君頤峰均只暫錄1宗易手，分別為大額及破頂成...
2017-08-22
資金輪流炒，昨日到內房股發威，在融創（1918）發盈喜及中海外（688）績優刺激下，內房股昨日急升，當中以恒大（3333）急升18%表現最搶鏡。另外，聯通（762）混改獲批，為股市沖喜，連同受惠油價向好的「三桶油」齊齊推升大市。 美股上周五受白宮政治風暴愈演愈烈拖累而偏軟，但未影響港股昨日的表現。恒指昨日高開53點，報27100點，其後聯通混改方案獲批的消息刺激A股上揚，港股隨A股起舞，恒指最多升173點，高見27221點，惟於早市時段始終未能突破20天線，午後市況牛皮，恒指最終收報27154點，升107點；國企指數收報10751點，上漲57點，成交金額818.88...
2017-08-22
今晚亞冠盃八強首回合將上演中國打吡，由上海SP（上海上港）主場對FC廣州（廣州恒大）。上港今季各賽事主場未嘗一敗，但恒大有回歸的巴西射手穆里奇腳風大順，預計兩軍今仗勢鬥得難分難解。 （now670台、Fox Sports Play App今晚8:00直播） 上港在上周中國足協盃準決賽首回合，主場2:1破天荒首次擊敗恒大後，兩軍今晚狹路相逢。該仗為上港攻入扳平一球的烏茲別克中場艾哈邁多夫，一度傳出因傷未能趕及在今晚披甲，不過教練保亞斯周一宣佈好消息︰「他可以趕及傷瘉復出，並已經參與了球隊操練。」再者，上港今季各賽事主場保持不敗，當中五場作東的亞冠賽事錄得全勝，地頭威力...
2017-08-22
隱歸田園是許多城市人的夢想生活，在泰國考艾的蘑菇旅館，屋主就與妻子過着這種閒適生活，有空時就種種鮮菇，非常寫意。這家猶如童話般的蘑菇旅館，更會招呼旅客入住，一同走進他們的愉快國度！ 文、圖：Rache...
2017-08-22
35歲嘅葉翠翠為老公一索得男，今年四月生咗個7磅半「小王子」周津羲（Jake），新任媽媽湊仔湊得好開心，經常在網上平台分享湊B、補身同瘦身秘訣，好多網民追問詳情，翠翠亦樂於分享更多，堪稱阿媽界KOL。...
2017-08-22
上訴庭上周就「東北十三子」及「雙學三子」的案件判決即時入獄，引起其支持者指控為「政治迫害」，並於周日發起遊行聲援。案件判詞已清楚顯示，被告是因犯法被判囚，誣蔑法庭基於政治考慮作裁決，只會損害香港司法制度。 法治精神是香港核心價值，不能因政治攻擊而動搖。上訴庭處理十三名反對新界東北發展及「雙學三子」衝擊政府總部東翼前地廣場兩宗案件，上訴庭被指為「政治迫害」和「雙重判刑」，這些罔顧事實的批評，無疑是「明屈」。 對法院判決不滿，可以根據現有機制上訴，不應將香港整個司法制度拉入政治漩渦。律師會及大律師公會日前已發出的聯合聲明，指出無跡象顯示上訴庭的判決是基於法理及法律以外因素，有關...
2017-08-22
三屆香港冠軍莫雷拉前日在日本札幌贏出四場頭馬後，立即乘坐夜機回港，昨晨一早到場操馬後才返宿舍，認真行色匆匆。雷神今早仍會繼續操馬及策騎四駒試泥閘，至明日晨課後再才啟程前往日本，於本周末賽事客串。
2017-08-22