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﻿暫停全球行動　美徹查第七艦隊

2017-08-23 列印
美聯社
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　　美國第七艦隊兩個月內發生兩宗驅逐艦撞商船事件，美國海軍下令全球艦隊暫停行動，並委派美國海軍艦隊司令戴維森親赴第七艦隊總部調查艦隊狀況、軍艦碰撞原因。

　　美國、馬來西亞、新加坡、印尼軍方繼續派出飛機、艦隻，找麥凱恩號十名失蹤官兵，惟至今未有任何發現。

　　鑑於第七艦隊今年至今已發生四宗艦隻意外，美國海軍作戰部長理查森周一下令全球艦隊暫停行動一天，並委派美國海軍艦隊司令戴維森親赴第七艦隊總部調查艦隊狀況、軍艦碰撞原因，調查範圍包括檢討第七艦隊人手、導航、維修、設備、軍備、海面戰術訓練等表現。

　　理查森表示，目前並無跡象顯示，麥凱恩號撞商船事件是蓄意造成或電腦黑客擊引致。
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