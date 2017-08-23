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﻿大笨鐘維修前最後一次響鐘報時

2017-08-23 列印
　　英國著名地標大笨鐘周一中午報時後，展開長達四年維修保養工程，報時鐘聲時亦會暫別倫敦，大批英國民眾、遊客特意在中午時份到伊利沙伯塔前拍照念。

  下議院發言人宣佈，大笨鐘會在今年十一月十一日國殤紀念日、除夕夜，短暫敲響報時鐘。運作近一百五十七年的大笨鐘報，過往亦曾靜音，二○○七年、一九八三至八五年亦因為維修、翻新暫停報時；而英國已故前首相邱吉爾、戴卓爾夫人喪禮時，它亦靜音以表哀悼。
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