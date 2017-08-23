 Advertisement
  • 2017年8月23日 星期三
  • 29º
  • 72%
熱門： 天鴿8號風球雙學三子的士港鐵

日報新聞 > 國際

﻿強生爽身粉致癌案美婦獲賠32億

2017-08-23 列印
　　美國婦人埃切維里亞聲稱自上世紀五十年代起，每天使用強生集團生產的爽身粉，在直至二○○七年她確診患上卵巢癌，埃切維里亞質疑是有爽身粉含有會危害健康、引致癌症的滑石粉，但強生集團未有在產品加上警告字句，遂入稟法院索償。

  洛杉磯法院陪審團周一裁定埃切維里亞得值，判強生集團賠償四億一千七百萬美元（約三十二億五千二百萬港元）予原訴人。強生集團發表示會提出上訴，又稱，實驗數據顯示，該公司生離的爽身粉是安全無誤。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd