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﻿唔怕睇壞眼！ 神勇「侵侵」直視日全食

2017-08-23 列印
        美國周一出現世紀日全食，歷時約兩小時四十分，全美陷入瘋狂，除美國太空總署首次在網上直播整個日食過程外，紐約、華盛頓等大城市不少人停下繁忙腳步舉頭觀看。而總統特朗普、第一夫人梅拉尼婭、幼子巴倫亦在白宮藍廳杜魯門陽台觀看日食，當時梅拉尼婭、巴倫已戴上護目鏡，但特朗普卻直接仰望觀日，助手立即上前提醒，他才戴上護目鏡再看日食，未幾他又摘下護目鏡，並抬頭望向太陽。而特朗普的錯誤示範，更在社交網站引起熱議。
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