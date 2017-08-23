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﻿英童設計火箭寄NASA

2017-08-23 列印
　　英國四歲男童伊德里斯夢想成為太空人，他早前繪畫一幅火箭設計圖，並附上一封親筆信給美國太空總署，但署方一直未有回信，男童父親遂在社交網站下twitter傳訊息給太空總署，剛好總署系統工程師德布魯恩閱讀訊息，並表示會找出該封信；未幾德布魯恩覆函予伊德里斯，讚揚其火箭設計出色，認為男童已踏上太空人之路的第一步，並鼓勵他努力讀書。伊德里斯收到回信，興奮致電父親，告訴他這個好消息。
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