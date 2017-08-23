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﻿紐西蘭航空引入機械助理

2017-08-23 列印
　　紐西蘭航空近日在澳洲雪梨機場引入一個機械人助理，協助旅客辦理登機手續。該個機械人有兩眼、兩手，胸前有一個輕觸式電腦屏幕，當旅客向它展示登機證，機械人眼睛會掃描登機證，之後在屏幕顯示所有相關資料，旅客透過輕觸式電腦屏幕辦理手續後，機械人會說再見。據悉，該個機械人助理是由澳洲聯邦銀行創新實驗室製作，並與紐西蘭航空公司合作測試其用途，它會在雪梨機場服務至本周五。
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