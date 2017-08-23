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﻿澳洲白色樹熊BB公開徵名

2017-08-23 列印
　　澳洲動物園早前有一隻罕見的白色樹熊出生，園方正公開為牠舉行公開徵集名稱活動。白色樹熊並非患有白化病，而是體內存有白毛隱性基因，故牠不像不像白化樹熊般擁有粉紅色眼睛、鼻子，其眼睛、鼻子顏色與一般同類無異。不少網民已在動物園社交網站提出建議，有人提意以迪士尼動畫電影《魔雪奇緣》主角愛莎命名，亦有人認為澳洲土著語言「Eleebana」（美麗女孩）較適合。
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