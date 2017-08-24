﻿西班牙恐襲犯：原計劃炸聖家教堂

愛華頓除了射手朗尼腳風甚順之外，另一鋒將卡維特利雲狀態亦可媲美。加上辛度拉美利斯有望於今晚歐霸附加賽次回合傷瘉復出，料拖肥糖能繼首回合主場贏2:0後，作客可再挫近況反覆的夏德，客勝穩開。 （香港時間周五凌晨3:00開賽） 雖然愛華頓領先兩球，但領隊朗奴高文明言今晚次回合不會只求守住優勢︰「夏德今仗必傾巢而出，但我軍不會就此坐以待斃。」朗尼各賽事近三場入兩球固然值得一讚，但兩度給他送上助攻的卡維特利雲亦應記一功，朗奴高文讚賞道︰「他勤於走動，為對手帶來不少威脅。」另一前鋒辛度拉美利斯亦傷瘉，可望於今晚候命，相信拖肥糖有力再破各賽事得近四場勝負各二的夏德。 今晚另一場歐...

2017-08-24