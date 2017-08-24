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﻿西班牙恐襲犯：原計劃炸聖家教堂

2017-08-24 列印
　　西班牙巴塞隆拿恐襲案四名被捕疑犯首度提堂，二十一歲疑犯切姆拉爾供稱，所屬恐佈組織原計劃在聖家大教堂、哥倫布紀念碑等多個名勝發動炸彈襲擊，但臨時改變計劃。

　　四名摩洛哥籍疑犯周二押解到馬德里高等法院提堂，當局起訴各人參與恐怖組織、恐怖謀殺、持有炸藥等罪名。

  切姆拉爾在庭上供稱，所屬恐佈組織受一名伊斯蘭教士唆使策劃恐怖襲擊，各人原計劃在聖家大教堂、哥倫布紀念碑等多個名勝發動炸彈襲擊，惟因收藏爆品房屋意外爆炸，故臨時改變襲擊計劃。

　　另一疑犯二十八歲的奧卡比爾早前聲稱，其弟盜用自己證件租車，在南部坎布里爾斯駕車撞人，但他在庭上更改口供，承認負責租用貨車搬屋。

　　法官下令繼續羈押二人，同案另外兩名疑犯，一人繼續由警方扣留調查，另一人獲准有條件保釋。
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