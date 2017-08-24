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﻿特朗普現身 鳳凰城兩派衝突

2017-08-24 列印
　　美國總統特朗普宣佈改變阿富汗戰略後，轉到亞利桑那州鳳凰城出席一個集會，會場外有大批特朗普支持、反對者對罵，發生輕微肢體衝突，在場戒備警員立即上前分隔雙方。

　　因應種族主義風波激化美國國內矛盾，鳳凰城市長斯坦頓曾要求特朗普取消集會，惟特朗普沒有理會，部份特朗普支持者周二清晨已在會場外排隊輪候入場，集會開始前亦有大批支持者在場外集會，高叫口號；而反對特朗普民眾則在會場附近示威區集會，抗議特朗普政府施政失敗。

　　警方派出大批警員在場維持秩序，惟兩批示威者情緒愈趨激動，互相高聲對罵，部份人更按捺不住動手動腳，引發小規模肢體衝突，警員立即上前分隔雙方，未有造成嚴重衝突。
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