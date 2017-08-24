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﻿德警檢特朗普肖像搖頭丸

2017-08-24 列印
　　德國警方日前在高速公路截查一輛汽車，在車上檢獲大批製成美國總統特朗普頭像的搖頭丸。德國警方上周六在西北部城市奧斯納布呂克高速公路截查一輛奧地利登記汽車，搜出五千粒製成美國總統特朗普頭像的搖頭丸、一批現金，警員拘捕車上一對分別五十一歲、十七歲父子，二人聲稱原本前往荷蘭買車，最終空手而回。據悉，毒犯為推銷該種搖頭丸，甚至借用特朗普名言「讓美國再次偉大」，以「特朗普讓派對再美妙」為宣傳口號。
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