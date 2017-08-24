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﻿印火車捱撞出軌74傷

2017-08-24 列印
　　印度發生火車出軌意外。一列快速列車昨凌晨由北方邦阿澤姆格爾開往新德里途中，駛至帕塔與阿傑爾達之間段時，一輛在路軌旁行駛的運載混凝土貨車失控翻側，撞向列車，導致數節車廂出軌，意外造成七十四人受傷，其中四人傷勢嚴重，當局事後派出大批救援人員到場，將傷者分送多間醫院治療。鐵路部門證實，意外發生地點正修建一條貨運線路，而肇事貨車並非隸屬鐵路部門。今是北方邦四天來第二宗列車出軌意外，上周六一列火車在北方邦穆扎法爾訥格爾附近出軌，造成二十三人死亡。
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