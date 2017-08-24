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﻿女性專用列車廂「可防性侵」 Women-only train carriages ‘could prevent sex attacks’

2017-08-24 列印
　　Women-only train carriages could combat the rise in sexual offences on public transport, a Labour MP has said.

BBC

　　英國一名工黨國會議員說，在列車上設女性專用車廂，可對抗公共交通工具上性侵增加的問題。

英國廣播公司
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