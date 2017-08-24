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﻿抱子入800年石棺拍照 缺德家長損展品即逃

2017-08-24 列印
        英國埃塞克斯郡濱海紹森德博物館收藏一副有八百年歷史的石棺，石棺本已有一道裂縫，但館員本月四日例行巡查時，發現裂縫擴大，形成更大缺口。館方翻查閉路電視片段後，發現有一名家長竟趁工作人員不為意，將一名兒童抱進石棺內拍照留念，期間意外觸碰石棺導致裂縫擴大，但該名家長不但未有通知館方，更裝作若無其事，帶同該名兒童匆匆離開博物館。館方對該種缺德行為大表失望，猶幸石棺可以修復，而石棺修復後會改為密封展出，為免再受破壞。
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