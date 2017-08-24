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﻿奧巴馬大女入讀哈佛

2017-08-24 列印
　　美國前總統奧巴馬十九歲長女瑪利亞，休學一年後南美做義工，又當實習生吸取經驗後，將於新學年入讀哈佛大學。瑪利亞周一下午由父母、特勤局人員陪同下，較其他同學提前一天遷入宿舍，奧巴馬更陪伴愛女進入宿舍打點。瑪利亞很快適應宿舍生活，有網民周二在社交網站Twitter上載瑪利亞在宿舍外與其他學生聊天照。奧巴馬、米歇爾夫婦均為哈佛法學院畢業生，瑪利亞可謂跟隨雙親步伐入讀該校。
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