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﻿美強力球彩金累積至54億

2017-08-24 列印
　　美國強力球彩票自六月十日起連續多期無人中頭獎，將金已累積至七億美元（約五十四億六千萬港元），成為美國史上第二大額彩金。雖然一注獨中強力球頭獎機會率只有二億九千二百二十萬分之一，但獎金當前，仍吸引民眾爭相花費最少兩美元（約十五元六角港元），到約各地彩票公司、油站、便利店購買彩票測試運氣。據悉，幸運兒若一注獨中，並選擇一次過領取彩金，扣除稅款後實際可得到四億四千三百三十萬美元（約三十四億五千七百七十四萬港元）。
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