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﻿美國財長妻 社交網炫富捱轟

2017-08-24 列印
 美國財長努欽女演員妻子路易絲林頓周一晚，在社交網站Instagram上載隨同丈夫乘坐政府租用商務飛機到達肯塔基州相片，相中她身穿名牌服飾、手挽愛瑪仕手袋步下飛機，努欽緊隨其後；她又在留言中標記多名著名設計師名字。不少網民及後留言批評她炫富、是精英主義者；路易絲一度反擊網民，斥責網民批評她任夫妻倆用公帑度蜜月或私人假期，質疑網民經濟貢獻遠不及努欽，且說夫妻二人生天線納的稅款，較網民度假時一天開支多。到周二路易絲為事件公開道歉，更將Instagram重設為私人帳戶。
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