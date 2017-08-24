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﻿和歌山溫泉變泡泡浴

2017-08-24 列印
　　日本和歌山縣新宮市的市營熊野川温泉日前被人惡意破壞，在上周四男顧客進入浴場後，驚呼浴湯情況有異，職員入內查看時，發現浴池、浴場地板滿佈白色泡沫，現場有八個空淋浴露、洗髮水樽；職員之後到女浴場查看，同樣地滿佈白色泡沫。温泉被迫暫停營業兩天，出動全體員工清潔浴場、浴池後，温泉懷疑今次是一場惡作劇，已報警求助，希能當局早日拘捕惡作劇者歸案。
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