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﻿網民發現英超市印錯「懷特島」

2017-08-24 列印
　　英國一間連鎖超級市場為慶祝在英格蘭懷特島紐波特開設島上首間分店，特別製作一萬個印有當地兒童繪書島上地圖的購物膠袋，但網民發現，袋左下角的「懷特島」（Isle of Wight）字樣，錯誤印成「白色島」（Isle of White），並引發網民熱烈討論。 有人揶揄超級市場因印錯字要丟棄一萬個環保塑膠袋。超級市場發言人表示，正印製一批新膠袋，並回收所有錯版膠袋循環再造。
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