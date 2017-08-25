﻿英誤發信要求歐盟公民離境

事件由旅居英國、丈夫是是英國公民的芬蘭籍英國大學歷史學家霍姆伯格首先在社交網站揭發，她稱，早前接獲英國內政部簽證移民局信件，聲稱她未能提供合法居留證據，已觸犯移民法例，限期霍姆伯格一個月內離境，否則將面臨拘留和遣返。她其後向簽證移民局查詢，後來內政部官員致電她致歉。
內政部發言人周三，由於工作失誤，當局錯誤寄出約一百封警告信，內政部正緊急調查犯錯原因，收件人可無視信件，重申居英歐盟公民權利並無變化。首相文翠珊亦致歉，形容事件是內政部犯下不幸的錯誤。
新鴻基地產郭家就家產爭執多年，於一四年在郭老太促成下達致「大和解」，但最近又重現分歧。郭家長兄郭炳湘不滿在分配屬家族信託基金的私人資產次序不公平，兩弟郭炳江及郭炳聯卻有充裕時間看透全球經濟環境，挑選有...
2017-08-25
中印邊境對峙逾兩個月，兩軍各不相讓，中國駐印度大使館昨再次發出公告，提醒在印度中國公民注意安全。另外，內地網絡流傳多幅相片，疑似解放軍將一種新型武器利用火車運送到西藏高原地區。 中國駐印度大使...
2017-08-25
荷蘭粉碎一宗恐襲陰謀，警方根據西班牙當局情報，下令一個搖滾音樂會臨時取消，警員在場館附近發現一輛可疑客貨車，搜查時車廂存放一批氣體罐，懷疑恐怖份子準備發動大型襲擊，警員當場拘捕西班牙籍司機，拆彈專家亦奉召到場協助調查。 事發在周三下午，美國搖滾樂隊Allah-Las原定當日傍晚在荷蘭第二大城市鹿特丹西羅音樂廳舉行演唱會，惟當局接獲西班牙國民警衞隊情報，表示演唱會或成為襲擊目標，遂通知主辦單位臨時取消演唱會，通知持票樂迷切勿到場。 警方其有在音樂廳附近街道，發現一輛掛有西班牙車牌的可疑客貨車，遂截停搜查，警員在車廂內發現一批氣體罐，懷疑恐怖份子準備發動大型襲擊，警員當...
2017-08-25
據星島地產網報道，二手再錄上車客市價承接個案，美聯聯席區域經理黃錦瀚表示，沙田河畔花園A座中層1室，面積269方呎，以約402萬元成交，呎價約為14944元，買家為一名用家。 祥益地產客戶經理古文彬表...
2017-08-25
美國股市昨日早段表現好淡爭持，杜指在21800點窄幅上落。投資者評估總統特朗普有關讓政府停運威脅之餘，聯儲局在懷俄明州Jackson Hole舉行的央行年會揭幕，市場焦點落在耶倫於本港時間周五晚10時有關金融穩定議題的演說，可能提及今後加息和縮表的步伐，以及稍後歐央行行長德拉吉的演說。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21783點，跌28點；納斯達克指數收報6271點，跌7點。滙控（005）美國預託證價格報74.23港元，較香港收市價跌0.12港元；騰訊（700）美國預託證價格報330.62港元，較香港收市價升3.22港元。 首領失業救濟人數增 美國上周首次申領失業援...
2017-08-25
尼馬加盟巴黎聖日耳門以來，上陣兩次接連有入球和助攻，以表現證明破世界紀錄的二億二千二百萬歐羅（約二十億港元）贖身費物有所值。該隊今晚主場迎戰聖伊天，這名巴西十號有力領軍延續法甲開季全勝強勢，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（無線myTV Super303頻道周六凌晨2:45直播） 連同前一輪聯賽作客甘岡貢獻入球和助攻各一，尼馬為聖日耳門法甲上陣兩次即累積三球三助攻，表現驚人。教練烏尼不禁大讚道：「他只上陣了兩場已經證明了在陣中舉足輕重，為球隊提供更多進攻板斧。他的速度、控球、策劃以至埋門都屬世界一流水平，將會帶起聖日耳門，以致整個法甲水準。」 對賽佔盡上風 聖日耳門法...
2017-08-25
早前ASUS（華碩）在台北舉行了名為《We Love Photo》的發佈會，除了亞太區代言人孔劉登「台」，吸引了大批「孔太太」到場尖叫，同場更有新作ZenFone 4系列總動員出擊，型號多達五款，全部...
2017-08-25
古天樂、林家棟、蔡潔、陳漢娜等前晚出席有份演出的新片《殺破狼·貪狼》首映禮。席間首度挑戰動作戲、要硬橋硬馬真功夫上陣的古仔，獲動作導演洪金寶激讚，睇好他將會成為2018年新一代打星。古仔聞言被捧做打星...
2017-08-25
港鐵觀塘線在本月五日因信號故障，前後逾十小時才完成修復，大批乘客受影響，但根據罰款機制，僅罰款二百萬元了事，與民情存在落差，未能反映事件嚴重性。政府應與港鐵商討，修訂列車延誤罰款計算方法，讓公眾建立信心。 當日的列車事故，由上午約十一時開始，至晚上約九時半才完全修復，其間數以萬計乘客受影響。但根據政府與港鐵所定的延遲罰款機制，原來只需罰款二百萬元，消息一出引起公眾嘩然。 事故的嚴重性屬近年罕見，港鐵亦宣佈成立高層次委員會調查，看似高度重視，但到罰款時卻輕輕「打手板」，同每宗事故最高罰款二千五百萬元差天共地，難免令人質疑罰款機制偏幫港鐵。 政府與港鐵定立的罰款機制，大前提是要...
2017-08-25
現代賽馬九成以上是用純種馬，不過美國尚有少數賽事用四分一哩馬，歐洲也有少數賽事由阿拉伯馬角逐，內地則仍有非純種馬賽事，越南競賽用的更是馬仔。但基本上，先進賽馬地區都用純種馬跑平地及跳欄賽，而賽馬車用的是純種馬近親之標準馬。 「純種馬」之中文名詞當是由英文直譯，在香港已用了半世紀，問題不大。但如果只看中文，以為「純種馬」與「純種狗」一樣是無混種。實際上，純種馬是三百多年前由英國人混種出來作競賽用的馬匹。如果跟足英文，這種馬應譯為「完美品種馬」。 經三百年演變及不斷進步，當今純種馬的速度已接近極限，即相等於人類跑一百米破十秒大關後，已接近極限。更由於速度提升，長力氣量相對減退。...
2017-08-25