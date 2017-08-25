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﻿英誤發信要求歐盟公民離境

2017-08-25 列印
　　英國與歐盟展開脫歐談判之際，英內政部錯誤去信約百名旅居當地歐盟公民，要求有關人士一個月內離境，否則面臨拘留和遣返。內政部事後發表聲明承認誤發信件，收件人可無視信件，首相文翠珊亦為事件致歉。

　　事件由旅居英國、丈夫是是英國公民的芬蘭籍英國大學歷史學家霍姆伯格首先在社交網站揭發，她稱，早前接獲英國內政部簽證移民局信件，聲稱她未能提供合法居留證據，已觸犯移民法例，限期霍姆伯格一個月內離境，否則將面臨拘留和遣返。她其後向簽證移民局查詢，後來內政部官員致電她致歉。

　　內政部發言人周三，由於工作失誤，當局錯誤寄出約一百封警告信，內政部正緊急調查犯錯原因，收件人可無視信件，重申居英歐盟公民權利並無變化。首相文翠珊亦致歉，形容事件是內政部犯下不幸的錯誤。
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