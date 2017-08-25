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﻿科米將到大學任講座主持

2017-08-25 列印
　　美國聯邦調查局前局長科米，被總統特朗普革職後專心寫作，他今秋將會到華盛頓私立霍華大學擔任公共政策講座主持人，並在新生開學典禮發表專題主講。

　　科米是芝加哥大學法學院畢業生，曾任律師、檢察官，亦曾執教里契蒙大學、哥倫比亞大學法學院研究員。他目前專心寫作，新書預計明年春天出版。霍華大學校長弗雷德里克周三表示，校方決定聘請科米任公共政策講座主席，負責五個講座。

  目前還不知道講座主題，並在新生開學典禮發表專題主講。他希望科米的講座，可引發校園內有深入討論。科米亦決定將十萬美元（約七十八萬港元）年薪捐贈大學作寄養家庭學生獎助學金。
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