熱門約會服務Mamba推出名為「一起投票」的功能，幫助用戶找到一個同伴在九月十日的地方選舉期間一起去投票站。英國廣播公司
手機約會程式擬提高俄投票率 Dating app aims to boost Russian voter turnout
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郭家分歧未解決 爭議鬧上英國法庭 湘少要求重新分產
新鴻基地產郭家就家產爭執多年，於一四年在郭老太促成下達致「大和解」，但最近又重現分歧。郭家長兄郭炳湘不滿在分配屬家族信託基金的私人資產次序不公平，兩弟郭炳江及郭炳聯卻有充裕時間看透全球經濟環境，挑選有...
2017-08-25
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華使館籲公民注意安全 傳最新武器運西藏高原
中印邊境對峙逾兩個月，兩軍各不相讓，中國駐印度大使館昨再次發出公告，提醒在印度中國公民注意安全。另外，內地網絡流傳多幅相片，疑似解放軍將一種新型武器利用火車運送到西藏高原地區。 中國駐印度大使...
2017-08-25
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荷蘭粉碎恐襲陰謀 搖滾音樂會急取消
荷蘭粉碎一宗恐襲陰謀，警方根據西班牙當局情報，下令一個搖滾音樂會臨時取消，警員在場館附近發現一輛可疑客貨車，搜查時車廂存放一批氣體罐，懷疑恐怖份子準備發動大型襲擊，警員當場拘捕西班牙籍司機，拆彈專家亦奉召到場協助調查。 事發在周三下午，美國搖滾樂隊Allah-Las原定當日傍晚在荷蘭第二大城市鹿特丹西羅音樂廳舉行演唱會，惟當局接獲西班牙國民警衞隊情報，表示演唱會或成為襲擊目標，遂通知主辦單位臨時取消演唱會，通知持票樂迷切勿到場。 警方其有在音樂廳附近街道，發現一輛掛有西班牙車牌的可疑客貨車，遂截停搜查，警員在車廂內發現一批氣體罐，懷疑恐怖份子準備發動大型襲擊，警員當...
2017-08-25
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屋苑錄用家市價入市
據星島地產網報道，二手再錄上車客市價承接個案，美聯聯席區域經理黃錦瀚表示，沙田河畔花園A座中層1室，面積269方呎，以約402萬元成交，呎價約為14944元，買家為一名用家。 祥益地產客戶經理古文彬表...
2017-08-25
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靜候耶倫德拉吉演說 美股爭持 觀望央行年會
美國股市昨日早段表現好淡爭持，杜指在21800點窄幅上落。投資者評估總統特朗普有關讓政府停運威脅之餘，聯儲局在懷俄明州Jackson Hole舉行的央行年會揭幕，市場焦點落在耶倫於本港時間周五晚10時有關金融穩定議題的演說，可能提及今後加息和縮表的步伐，以及稍後歐央行行長德拉吉的演說。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21783點，跌28點；納斯達克指數收報6271點，跌7點。滙控（005）美國預託證價格報74.23港元，較香港收市價跌0.12港元；騰訊（700）美國預託證價格報330.62港元，較香港收市價升3.22港元。 首領失業救濟人數增 美國上周首次申領失業援...
2017-08-25
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PSG夠讓尼馬勝「天」
尼馬加盟巴黎聖日耳門以來，上陣兩次接連有入球和助攻，以表現證明破世界紀錄的二億二千二百萬歐羅（約二十億港元）贖身費物有所值。該隊今晚主場迎戰聖伊天，這名巴西十號有力領軍延續法甲開季全勝強勢，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（無線myTV Super303頻道周六凌晨2:45直播） 連同前一輪聯賽作客甘岡貢獻入球和助攻各一，尼馬為聖日耳門法甲上陣兩次即累積三球三助攻，表現驚人。教練烏尼不禁大讚道：「他只上陣了兩場已經證明了在陣中舉足輕重，為球隊提供更多進攻板斧。他的速度、控球、策劃以至埋門都屬世界一流水平，將會帶起聖日耳門，以致整個法甲水準。」 對賽佔盡上風 聖日耳門法...
2017-08-25
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台北直擊 雙鏡攝力滿Fun
早前ASUS（華碩）在台北舉行了名為《We Love Photo》的發佈會，除了亞太區代言人孔劉登「台」，吸引了大批「孔太太」到場尖叫，同場更有新作ZenFone 4系列總動員出擊，型號多達五款，全部...
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《貪狼》首度挑戰動作戲 古天樂勢做 新一代打星
古天樂、林家棟、蔡潔、陳漢娜等前晚出席有份演出的新片《殺破狼·貪狼》首映禮。席間首度挑戰動作戲、要硬橋硬馬真功夫上陣的古仔，獲動作導演洪金寶激讚，睇好他將會成為2018年新一代打星。古仔聞言被捧做打星...
2017-08-25
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社論——「打手板」太輕 港鐵罰款機制須檢討
港鐵觀塘線在本月五日因信號故障，前後逾十小時才完成修復，大批乘客受影響，但根據罰款機制，僅罰款二百萬元了事，與民情存在落差，未能反映事件嚴重性。政府應與港鐵商討，修訂列車延誤罰款計算方法，讓公眾建立信心。 當日的列車事故，由上午約十一時開始，至晚上約九時半才完全修復，其間數以萬計乘客受影響。但根據政府與港鐵所定的延遲罰款機制，原來只需罰款二百萬元，消息一出引起公眾嘩然。 事故的嚴重性屬近年罕見，港鐵亦宣佈成立高層次委員會調查，看似高度重視，但到罰款時卻輕輕「打手板」，同每宗事故最高罰款二千五百萬元差天共地，難免令人質疑罰款機制偏幫港鐵。 政府與港鐵定立的罰款機制，大前提是要...
2017-08-25
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張氏理論——純種馬混種而來
現代賽馬九成以上是用純種馬，不過美國尚有少數賽事用四分一哩馬，歐洲也有少數賽事由阿拉伯馬角逐，內地則仍有非純種馬賽事，越南競賽用的更是馬仔。但基本上，先進賽馬地區都用純種馬跑平地及跳欄賽，而賽馬車用的是純種馬近親之標準馬。 「純種馬」之中文名詞當是由英文直譯，在香港已用了半世紀，問題不大。但如果只看中文，以為「純種馬」與「純種狗」一樣是無混種。實際上，純種馬是三百多年前由英國人混種出來作競賽用的馬匹。如果跟足英文，這種馬應譯為「完美品種馬」。 經三百年演變及不斷進步，當今純種馬的速度已接近極限，即相等於人類跑一百米破十秒大關後，已接近極限。更由於速度提升，長力氣量相對減退。...
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