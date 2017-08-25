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﻿手機約會程式擬提高俄投票率 Dating app aims to boost Russian voter turnout

2017-08-25 列印
  Popular dating service Mamba has introduced a feature called "Voting Together" which offers to help users find a companion to go to the polling station with during the 10 September local elections.BBC



  熱門約會服務Mamba推出名為「一起投票」的功能，幫助用戶找到一個同伴在九月十日的地方選舉期間一起去投票站。英國廣播公司
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