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﻿世界最大電子遊戲展 德國科隆開幕

2017-08-25 列印
        世界最大電子遊戲展Gamescom周二在德國科隆市揭幕，多個著名電子遊戲軟件開發商，藉機向外界展示旗下最新大作，亦有不少遊戲迷在場內體驗最新遊戲。會場更有不少人打扮成遊戲角色，部份開發商更擺放遊戲角色公仔在場，吸引不少人拍照；其中以《瘋狂兔子》Rabbid Kong最特別，觀眾可整個人進入巨兔手掌內拍照，好像被它握着一樣。而展覽開幕儀式上，德國總理默克爾亦與《孖寶兄弟》等遊戲人物合照。
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