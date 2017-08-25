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﻿獨立電視新聞Live 英女童爬主播枱嬉戲

2017-08-25 列印
　　英國獨立電視新聞主播斯圖爾特日前直播訪問一對女子時，婦人的幼女竟然在直播室內嬉戲，更一度爬上斯圖爾特主播枱；而斯圖爾不但未有動怒，相反特氣定神閒、面露笑容對電視機前觀眾說：「接下來數分鐘，她可以做她喜歡的事。」他之後繼續訪問，女童亦繼續自得其樂。事後不少網民在社交網站twitter稱讚斯圖爾特夠淡定，處理得宜；亦有人說今次訪問十分有趣。
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