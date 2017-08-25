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﻿白宮大翻新竣工！

2017-08-25 列印
　　美國總統特朗普早前前往新澤西州私人高爾夫球會度假十七天，白宮西翼和橢圓形總統辦公室亦趁機展開翻新工程，有關工程日前已竣工；當中以總統橢圓形辦公室變化最明顯，辦公室換上全新牆紙，羅斯福會議室、西翼幕僚辦公室大廳亦更換新地氈；白宮南面石階亦進行逾六十年來首次復修工程，就連肉眼看不到的冷暖氣系統亦一併更新。另外，已故總統林肯、老羅斯福、傑弗遜等人肖像或雕像均全數保留。
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